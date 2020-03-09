Зозуля: До збірної України готовий пішки йти

Форвард Альбасете Роман Зозуля ще мріє про виклик до збірної України.

Про це він заявив в програмі Профутбол.

"Зараз я прекрасно розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Коли буде достатньо ігрового часу, то тренери побачать, що я заслуговую виклик, а я з гордістю будуть носити футболку України.

Але зараз саме час дати дорогу хлопцям, які заслуговують проявити себе. Однак я пішки прийду в збірну, якщо викличуть", - сказав Зозуля.