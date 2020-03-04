Зозуля в Іспанії вибачився за свої слова українським ЗМІ

Кожна людина вибирає свій шлях у житті і як його прожити.

Про це заявив форвард Альбасете Роман Зозуля.

"Хочу сказати пару слів про моє інтерв'ю українській пресі. В Іспанії, на жаль, мене неправильно зрозуміли. Хочу вибачитися перед моїми партнерами по команді, клубом за ті слова, які я сказав. Вони не відповідають історії клубу і його емблемі.

Хочу вибачитися перед людьми, які відчули себе приниженими або ображеними моїми словами. Я не хотів вас принизити або образити, але, на жаль, ці слова дуже часто чути на футбольних полях. Їх потрібно прибрати з футболу, прибрати зі спорту.

Кожна людина вибирає свій шлях у житті і як його прожити. Я ніколи в житті не говорив, що я проти чогось. Не хотів нікого образити. Всім здоров'я, добра і побільше посмішок", - сказав Зозуля.