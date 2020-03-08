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Каштру: На такому полі неможливо грати у футбол

Вчора 23:12 320 0
Наставник Шахтаря прокоментував виїзну перемогу над Колосом
Каштру: На такому полі неможливо грати у футбол
#Шахтар, #Каштру

Джерело - sport.ua.

У матчі 22-го туру УПЛ Колос - Шахтар (3:4) судді припустилися достатньої кількості помилок.

Про це наставник гірників Луїш Каштру заявив клубній прес-службі.

"Які маю враження від поєдинку? Дуже складно його аналізувати. Грати у футбол на такому полі майже неможливо. Гадаю, українська ліга повинна звернути на це увагу. Ми з Колосом грали на такому газоні, де неможливо перебувати в нормальних кондиціях.

Ми чудово знали, що на нас чекає. За віддачею та властивостями, які Колос демонстрував протягом усього сезону, суперник розумів, що потрапляння до першої шістки залежить від нього. Ми знали, що вирішальної миті Колос віддаватиме на полі все. До рахунку 2:0 гра йшла відмінно, була цілковито під нашим контролем. Потім ми зробили помилку, після чого Колос зміг розвивати свій футбол. Суперник підняв голову і пресингував до кінця першого тайму.

Другу половину ми почали досить добре, забили, однак ковалівці знов повернулися до гри. За рахунку 2:3 в них з’явилася надія. Третій гол Колоса, 3:3 – це фол, якого в принципі немає, й офсайд, який є. І наприкінці наш футболіст дістав червону картку в епізоді, де він навіть не торкається суперника. Я вже переглянув той фрагмент. Бачив його і тоді й сказав про це арбітрові. Найчастіше я не говорю щодо суддівства, проте сьогодні це було вже занадто очевидно. Крім наших помилок також судді припустилися достатньої кількості помилок. Вітаю Колос та головного тренера, який чудово працює протягом сезону. Гадаю, слід продовжувати так і далі", - зазначив Каштру.

Нагадаємо, Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.

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