Він пропрацював в клубі 9 місяців

Джерело - офіційний сайт Мілана.

Звонімір Бобан звільнений з посади керівника футбольного відділу Мілана.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

В офіційному зверненні Мілан висловлює хорвату подяку за роботу і бажає успіхів у професійній кар'єрі.

Також в повідомленні висловлюється підтримка головному тренеру Стефано Піолі і підкреслюється прагнення повернутися на вищий щабель європейського футболу.

Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.

Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.