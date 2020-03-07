Джерело - офіційний сайт Мілана.
Звонімір Бобан звільнений з посади керівника футбольного відділу Мілана.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
В офіційному зверненні Мілан висловлює хорвату подяку за роботу і бажає успіхів у професійній кар'єрі.
Також в повідомленні висловлюється підтримка головному тренеру Стефано Піолі і підкреслюється прагнення повернутися на вищий щабель європейського футболу.
Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.
Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.