 Ворскла - Олімпік 1:0. Огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Олімпік 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 18:12 292 0
Ворскла здобула важливу перемогу
Ворскла - Олімпік 1:0. Огляд матчу
#УПЛ, #Ворскла, #Олімпік

Джерело - Чемпіон.

У рамках 22 туру УПЛ Ворскла приймала Олімпік.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 тур, 07 березня

Ворскла – Олімпік 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Кулач (пен)

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Олександр Скляр, Луїс Густаво Пальярес, Едін Шехіч, Владислав Кулач (Павло Ребенок 76), Руслан Степанюк (Денис Васін 62), Володимир Чеснаков, Володимир Баєнко (Наджиб Якубу 55), Давид Пуцлін, Альюн Ндіайе

Олімпік: Артем Кичак, Дмитро Гришко, Захедітабар Шахаб (Денис Баланюк 56), Павло Ксьонз, Іван Зотько, Андрій Кравчук, Микита Кравченко (Євген Пасіч 46), Євген Цимбалюк, Орест Лебеденко, Максим Дегтярьов (Максим Тейшейра 73), Сергій Політило

Попередження: Володимир Чеснаков 34, Едін Шехіч 46, Владислав Кулач 59 - Іван Зотько 23, Павло Ксьонз 26, Захедітабар Шахаб 28, Андрій Кравчук 38, Максим Дегтярьов 43, Дмитро Гришко 61, Андрій Кравчук 77

Вилучення: Андрій Кравчук 79

Нагадаємо, екс-нападника Ворскли Левигу засудили за смертельну ДТП, в якій загинув Закарлюка.

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