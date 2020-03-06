Руслан Левига визнаний винним у справі про загибель футболіста Сергія Закарлюки

Суд визнав винним 37-річного Руслана Левигу у смерті Сергія Закарлюки та засудив його до 4-х років в'язниці.

Про це повідомляє sport.pl.ua.

Фатальна ДТП трапилась у 2014 році, Левига перебував за кермом автомобіля, який врізався у військову вантажівку, в результаті зіткнення загинув Сергій Закарлюка, який також перебував у автомобілі.

Сам Левига не визнав свою провину і стверджував, що намагався уникнути зіткнення з мікроавтобусом, що їхав перед ним. Крім того, футболіст вже виплатив 400 тис гривень дружині Закарлюки.

Під час слідства було встановлено, що Левига перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У підсумку Великобагачанський районний суд вирішив, що Левига винен у ДТП. Йому призначили позбавлення волі строком на 4 роки та взяли під варту прямо у залі суду.

Також колишній футболіст має відшкодувати батькам загиблого по 200 тис гривень. Вирок може буди оскаржений протягом 30 днів.

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