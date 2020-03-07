УЄФА може перенести матч ПСЖ – Боруссія Д

Матч ПСЖ – Боруссія Д можуть перенести на тиждень

Керівництво УЄФА розглядає можливість перенесення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і дортмундською Боруссією.

Про це повідомляє L'Equipe.

Причина такого рішення став коронавірус, який поширюється по Європі. Поєдинок повинен відбутися Парижі, але у Франції вже скасували кілька важливих спортивних заходів.

Відзначається, що УЄФА може перенести гру на тиждень - з 11 березня на 17 або 18 березня.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.