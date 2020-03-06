 Марсель вдома втратив перемогу над Ам’єном у 28 турі Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Марсель вдома втратив перемогу над Ам’єном у 28 турі Ліги 1

Вчора 23:58 274 0
Господарі пропустили гол на 6-ій компенсованій хвилині зустрічі
Марсель вдома втратив перемогу над Ам’єном у 28 турі Ліги 1
#Марсель, #Ам'єн

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28 туру французької Ліги 1 Марсель вдома приймав Ам’єн.

Наприкінці першої половини зустрічі господарі вийшли вперед. Пайє на 57-ій хвилині матчу подвоїв рахунок. На 82-ій хвилині Гірассі, реалізувавши пенальті, один гол відіграв. А у компенсовані хвилини Годдос зрівняв рахунок - 2:2.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
28 тур, 6 березня

Марсель - Ам’єн 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Сансон, 2:0 - 57 Пайє, 2:1 - 82 Гірассі (пен), 2:2 - 90+6 Годдос

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