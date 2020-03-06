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В УАФ вирішили додатково не карати Буяльського

Сьогодні 13:46 84 0
Віталій Буяльський зможе зіграти у матч проти Олександрії
В УАФ вирішили додатково не карати Буяльського
#Буяльський, #Динамо, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

КДК УАФ вирішив, що вилучення хавбека Динамо Віталія Буяльського у матчі проти СК Дніпро-1 не заслуговує на додаткове покарання для футболіста.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Актуально: VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо

Комітет КДК УАФ погодився з аргументами Динамо, що у Буяльського не було намірів зіграти грубо в ігровому епізоді і що раніше подібних порушень за ним помічено не було. Як результат, Віталій отримав 1 матч дискваліфікації і пропустив поєдинок 21 туру УПЛ між Динамо і Колосом.

Тож, півзахисник зможе зіграти в матчі 22 туру проти Олександрії, який відбудеться 7 березня.

Нагадаємо, Буяльського видалили через п'ять хвилин після початку матчу з Дніпро-1.

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