Віталій Буяльський зможе зіграти у матч проти Олександрії

КДК УАФ вирішив, що вилучення хавбека Динамо Віталія Буяльського у матчі проти СК Дніпро-1 не заслуговує на додаткове покарання для футболіста.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

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Комітет КДК УАФ погодився з аргументами Динамо, що у Буяльського не було намірів зіграти грубо в ігровому епізоді і що раніше подібних порушень за ним помічено не було. Як результат, Віталій отримав 1 матч дискваліфікації і пропустив поєдинок 21 туру УПЛ між Динамо і Колосом.

Тож, півзахисник зможе зіграти в матчі 22 туру проти Олександрії, який відбудеться 7 березня.

Нагадаємо, Буяльського видалили через п'ять хвилин після початку матчу з Дніпро-1.