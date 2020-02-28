Віталій Буяльський залишив Динамо у меншості

Джерело - Чемпіон.

На п'ятій хвилині матчу 20-го туру чемпіонату України Дніпро-1 – Динамо головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль видалила півзахисника киян Віталія Буяльського.

Хавбек Динамо на 4-й хвилині зіграв не за правилами проти Юрія Вакулко, в результаті йому показали пряму червону картку, залишивши "біло-синіх" в меншості.

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Своє рішення рефері прийняла після використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

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