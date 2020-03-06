Шапаренко спростував конфлікт з Михайличенко

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко спростував конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком.
Про це розповів сам гравець в Іnstagram.
"Це все вигадка, ніколи в житті не дозволяв і не дозволю собі критикувати тренера, моя робота - виходити на поле і грати в футбол! Це все вигадка непорядних людей", - написав Шапаренко.
Відзначимо, що Микола Шапаренко отримав місце в стартовому складі в матч проти Колоса, але був замінений всередині першого тайму.
Нагадаємо, Михайличенко незадоволений якістю гри Динамо.
Раніше, Динамо у більшості переграло Колос у 21 турі УПЛ.