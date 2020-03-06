 Шапаренко спростував конфлікт з Михайличенко | Футбол | Champion.com.ua
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Шапаренко спростував конфлікт з Михайличенко

Сьогодні 12:16 887 0
Микола Шапаренко спростував чутки про конфлікт з головним тренером Динамо Олексієм Михайличенком
Шапаренко спростував конфлікт з Михайличенко
#Шапаренко, #Динамо, #Михайличенко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко спростував конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком.

Про це розповів сам гравець в Іnstagram.

"Це все вигадка, ніколи в житті не дозволяв і не дозволю собі критикувати тренера, моя робота - виходити на поле і грати в футбол! Це все вигадка непорядних людей", - написав Шапаренко.

Відзначимо, що Микола Шапаренко отримав місце в стартовому складі в матч проти Колоса, але був замінений всередині першого тайму.

Нагадаємо, Михайличенко незадоволений якістю гри Динамо.

Раніше, Динамо у більшості переграло Колос у 21 турі УПЛ.

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