Михайличенко незадоволений якістю гри Динамо

Динамо слід покращувати якість своєї гри.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Що стосується результату, то, звичайно ж, задоволений. А що стосується якості гри, то, напевно, швидше за все, ні. Нам довелося зробити заміни не тільки тому що ми розуміли, що в середині поля не зовсім та гра, яка нас влаштовує, але й Шапаренко, звичайно, підсів на жовту картку. Ми знаємо, наскільки він емоційний, наскільки він намагається вести боротьбу і не виключена повторна жовта і видалення.

Ми розуміємо, що у нас зараз за досить-таки короткий термін, 18 днів, доведеться зіграти 5 ігор і дуже відповідальних. Тому, природно, ми готуємо ротацію складу, щоб в цей період ми могли підтримувати ту гру, яку нам хотілося б, після матчу в Дніпрі, який забрав не тільки багато фізичних, а й емоційних сил. Постаралися дати комусь відпочити і дати іншим проявити себе. Але помітно було, що в такому складі ми грали дуже мало і були деякі проблеми взаєморозуміння, але це цілком нормально і будемо від цього позбавлятися", - розповів Михайличенко.