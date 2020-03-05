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Динамо підтвердило травму Де Пени

Сьогодні 20:25 1005 2
Кияни підтвердили травму уругвайця
Динамо підтвердило травму Де Пени
#Де Пена, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Травму отримав атакувальний хавбек Динамо Карлоса де Пени, який отримав пошкодження ноги у матчі проти Колоса.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Відновлення Карлоса займе від 10 до 14 днів.

З огляду на щільний графік киян, гравець пропустить матчі з Олександрією в УПЛ і Кубку України, а також старт другої частини чемпіонату України.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні де Пена провів за Динамо в усіх турнірах 27 матчів, в яких забив 5 м'ячів.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.

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