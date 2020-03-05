Динамо підтвердило травму Де Пени

Джерело - ФК Динамо.
Травму отримав атакувальний хавбек Динамо Карлоса де Пени, який отримав пошкодження ноги у матчі проти Колоса.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Відновлення Карлоса займе від 10 до 14 днів.
З огляду на щільний графік киян, гравець пропустить матчі з Олександрією в УПЛ і Кубку України, а також старт другої частини чемпіонату України.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні де Пена провів за Динамо в усіх турнірах 27 матчів, в яких забив 5 м'ячів.
Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.