Динамо підтвердило травму Де Пени

Кияни підтвердили травму уругвайця

Джерело - ФК Динамо.

Травму отримав атакувальний хавбек Динамо Карлоса де Пени, який отримав пошкодження ноги у матчі проти Колоса.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Відновлення Карлоса займе від 10 до 14 днів.

З огляду на щільний графік киян, гравець пропустить матчі з Олександрією в УПЛ і Кубку України, а також старт другої частини чемпіонату України.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні де Пена провів за Динамо в усіх турнірах 27 матчів, в яких забив 5 м'ячів.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.