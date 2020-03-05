Визначився найкращий гравець 21 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Півзахисник Олександрії Максим Третьяков став найкращим гравцем 21 туру української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Олександрія на виїзді здобула розгромну перемогу над Карпатами з рахунком 4:0. Третьяков в цій грі став автором дубля.
За підсумком голосування Третьяков випередив півзахисників Владислава Кабаєва із Зорі, Тайсона та Євгена Коноплянку з Шахтаря.
Нагадаємо, Олександрія на виїзді розгромила Карпати у 21 турі УПЛ.
Раніше повідомлялося, що VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.