Шахтар - Дніпро-1 4:1. Огляд матчу

Огляд матчу Шахтар - Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у Харкові розібрався з Дніпро-1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

21 тур, 4 березня

Шахтар - Дніпро-1 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 4 Кривцов, 2:0 - 9 Адамюк (авт), 3:0 - 19 Тайсон, 4:0 - 23 Коноплянка, 4:1 - 82 Супряга (пен)

Шахтар: Андрій Пятов, Сергій Кривцов (Валерій Бондар 60), Тарас Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораес (Фернандо 74), Тете, Євген Коноплянка (Артем Бондаренко 70), Микола Матвієнко, Майкон, Ісмаїлі, Додо

СК Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Адамюк, Сергій Кравченко (Арсеній Батагов 62), Олексій Хобленко (Владислав Супряга 46), Владислав Шаповал, Сергій Логінов, Франциско Ді Франко, Олександр Назаренко, Юрій Вакулко, Максим Лопирьонок, Олексій Чичиков (Лукас Тейлор 46)

Попередження: Валерій Бондар 81 - Сергій Логінов 22, Франциско Ді Франко 34, Олександр Назаренко 55, Владислав Шаповал 67.

Раніше, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ.