Динамо втратило Де Пену через травму

Вінгер киян вибув на півтора тижні через травму

Джерело - Динамоманія.

27-річний уругвайський вінгер київського Динамо Карлос де Пена через пошкодження задньої поверхні стегна пропустить півтора тижні.

Про це повідомляє Динамоманія.

Уругваєць вийшов у стартовому складі киян на матч 21-го туру УПЛ проти Колоса (2:0), але на початку другого тайму отримав травму і був замінений.

У поточному сезоні де Пена провів за Динамо 27 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.