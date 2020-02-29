Конфлікт екс-захисника Динамо Тамаша Кадара з головним тренером киян Олексієм Михайличенко прискорив його трансфер у китайський Шаньдун Лунен.

Про це розповів сам гравець.

"Це неправда, що я створив цей конфлікт, щоб просунути переговори про мій трансфер. Але тільки після цього ця тема була на порядку денному. Я помітив, що те, що говориться в Україні, погано перекладено на англійську чи угорську мови. З цим не було проблем, але якщо в пресі щось не так, запитайте мене в першу чергу. Я б вважав за краще зосередитися на досягненні хороших результатів на полі.

Я прийняв це покарання, але ніхто не може сказати, що я не хотів поговорити з тренером після того, що трапилося. На жаль, це було упущено. Якби не надійшла пропозиція з Китаю, я досі тренувався з другою командою. Я не відчуваю, що це було принизливо. Думаю, вони хотіли показати, що в команді нікому не будуть робити винятків.

Я був з командою три роки. Це не дивно, коли професійний футболіст переходить в інший клуб, коли хоче чогось нового в своїй кар'єрі. Це повинно було статися зараз.

За останні три роки я збагатився безліччю хороших і поганих спогадів. Я пишаюся тим, що став дворазовим володарем Суперкубка України. Ця ера нарешті закінчилася в моєму житті, намагаюся зберегти позитивні спогади", - розповів Кадар.