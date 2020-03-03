Мілан має намір продати Доннарумму

Джерело - sport.ua.
Італійський Мілан збирається цього літа продати голкіпера Джанлуїджі Доннарумму.
Про це повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра
На молодого воротаря претендує три клуби - Реал, ПСЖ і Челсі.
Мілан готовий піти на продаж 21-річного футболіста, щоб на виручені гроші купити інших гравців.
У цьому сезоні на рахунку Доннарумми 26 матчів за Мілан.
Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.
Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.