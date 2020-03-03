Мілан має намір продати Доннарумму

Клуб готовий попрощатися зі своїм основним воротарем

Італійський Мілан збирається цього літа продати голкіпера Джанлуїджі Доннарумму.

Про це повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра

На молодого воротаря претендує три клуби - Реал, ПСЖ і Челсі.

Мілан готовий піти на продаж 21-річного футболіста, щоб на виручені гроші купити інших гравців.

У цьому сезоні на рахунку Доннарумми 26 матчів за Мілан.

Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.

Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.