Кальярі звільнив головного тренера

Джерело - football.ua.
Роландо Маран звільнений з посади головного тренера Кальярі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Разом з Роландо залишають сардів його помічники - другий тренер Крістіан Маранер і аналітик ігор Джанлука Маран.
Кальярі добре почав цей сезон під керівництвом Марана - після 15 турів команда йшла в зоні Ліги чемпіонів, а президент клубу Томазо Джулліно заявляв, що він в екстазі.
Однак потім справи пішли на спад. В останніх 11 турах Кальярі жодного разу не переміг: чотири нічиїх і сім поразок.
Передбачається, що новим тренером Кальярі буде призначений Вальтер Дзенга, проте офіційного підтвердження поки не послідувало.
Команда йде на 11-му місці в турнірній таблиці. Наступний матч вона проведе проти спали 7-го березня.
Раніше, Рома у неймовірному матчі перемогла Кальярі у 26 турі Серії А.
Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.