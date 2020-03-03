Кальярі звільнив головного тренера

Маран покинув свою посаду після низки невдач

Роландо Маран звільнений з посади головного тренера Кальярі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Разом з Роландо залишають сардів його помічники - другий тренер Крістіан Маранер і аналітик ігор Джанлука Маран.

Кальярі добре почав цей сезон під керівництвом Марана - після 15 турів команда йшла в зоні Ліги чемпіонів, а президент клубу Томазо Джулліно заявляв, що він в екстазі.

Однак потім справи пішли на спад. В останніх 11 турах Кальярі жодного разу не переміг: чотири нічиїх і сім поразок.

Передбачається, що новим тренером Кальярі буде призначений Вальтер Дзенга, проте офіційного підтвердження поки не послідувало.

Команда йде на 11-му місці в турнірній таблиці. Наступний матч вона проведе проти спали 7-го березня.

Раніше, Рома у неймовірному матчі перемогла Кальярі у 26 турі Серії А.

Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.