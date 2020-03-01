Рома у неймовірному матчі перемогла Кальярі у 26 турі Серії А

Команди у звітному матчі забили сім голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру італійської Серії А Кальярі зустрічалося з Ромою.

Господарі завдяки голу Жоау вийшло вперед. Але вже у наступній атаці Калинич зрівняв рахунок. До перерви він же вивів вперед гостей. У другому таймі Клюйверт збільшив рахунок. Далі Перейро і Коларов обмінялися забитими голами. Наприкінці матчу Жоау не реалізував пенальті, але першим встиг на добиванні - 3:4.

Чемпіонат Італії - Серія А.

26 тур, 1 березня

Кальярі - Рома 3:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 28 Жоау, 1:1 - 29 Калинич, 1:2 - 41 Калинич, 1:3 - 64 Клюйверт, 2:3 - 75 Перейро, 2:4 - 81 Коларов, 3:4 - 89 Жоау

Раніше, Маліновський забив один з 7 голів Аталанти у ворота Лечче у 26 турі Серії А.

Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.