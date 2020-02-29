Матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус

Джерело - офіційний сайт Серії А.
Відразу п'ять поєдинків 26 туру італійської Серії А були перенесені через епідемію коронавірусу.
Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.
Скасовано сьогоднішня гра Удінезе - Фіорентина, а також завтрашні ігри Мілан - Дженоа, Парма - СПАЛ, Сассуоло - Брешия та Ювентус - Інтер.
Матчі перенесені на 13 травня. Спочатку планувалося, що гра між Ювентусом та Інтером відбудеться без глядачів.
Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.