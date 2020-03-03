Жеребкування Ліги Націй: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування Ліги Націй УЄФА - 2020 Амстердам. Конференц-центр Beurs van Berlage 19:00. 3 березня, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

На цьому жеребкування завершено! Україна отримала дуже міцну і цікаву групу разом з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією!

Ліга А

Група 1 Група 2

1. Польща 1. Ісландія

2. Боснія та Герцеговина 2. Данія

3. Італія 3. Бельгія

4. Нідерланди 4. Англія

Група 3 Група 4

1. Хорватія 1. Німеччина

2. Швеція 2. Україна

3. Франція 3. Іспанія

4. Португалія 4. Швейцарія

Допомагати ведучим буде Луїш Фігу.

Зараз нам показують відеофрагменти усіх команд Ліги А, у тому числі й Україну.

Зовсім скоро Україна дізнається своїх суперників.

Ліга B

Група 1 Група 2

1. Румунія 1. Ізраїль

2. Північна Ірландія 2. Словакія

3. Норвегія 3. Шотландія

4. Австрія 4. Чехія

Група 3 Група 4

1. Угорщина 1. Болгарія

2. Туреччина 2. Ірландія

3. Сербія 3. Фінляндія

4. Росія 4. Уельс

Наступним зірковим гостем стане Рафаель ван дер Варт.

Ліга С

Група 1 Група 2

1. Азербайджан 1. Вірменія

2. Люксембург 2. Естонія

3. Кіпр 3. Північна Македонія

4. Чорногорія 4. Грузія

Група 3 Група 4

1. Молдова 1. Казахстан

2. Словенія 2. Литва

3. Косово 3. Білорусь

4. Греція 4. Албанія

Групу С нам допоможе визначити Філіп Сендерос.

Ліга D

Група 1

1. Мальта

2. Андорра

3. Латвія

4. Фарерські острови

Група 2

1. Сан Марино

2. Ліхтенштейн

3. Гібралтар

Почнемо з ліги D, де буде дві групи.

Наразі пояснюють як буде проводитися церемонія жеребкування.

Девід Сіман допоможе нам провести сьогоднішнє жеребкування.

Нагадаю, що минулий розіграш Ліги Націй виграла збірна Португалії.

Нам показують відеоряд з найкращими моментами минулої Ліги Націй.

Церемонія жеребкування розпочалася!

Нещодавно стало відомо, що екс-гравець збірної України завершив кар'єру футболіста.

У вівторок, 3 березня, в Амстердамі відбудеться жеребкування Ліги Націй УЄФА-2020.

Нагадаємо, збірна України потрапила до 3 кошика елітного дивізіону А. Усе, що потрібно знати про жеребкування Ліги Націй, розклади та формат турніру - ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляці. жеребкування у цій новині, розпочинаючи з 18:45.