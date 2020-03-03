Екс-гравець збірної України завершив кар'єру футболіста

Кучер вчиться на тренерських курсах

Джерело - Sport Arena.

Колишній захисник Шахтаря і збірної України Олександр Кучер завершив кар'єру футболіста.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Зараз 37-річний Кучер проходить навчання на тренерських курсах.

Останнім клубом захисника були Карпати, за які він виступав з літа минулого року. На початку січня екс-гравець збірної України розірвав контракт з львів'янами.

В першу чергу Кучер відомий за виступами за Шахтар. У складі Гірників Олександр провів 11 років (з 2006 по 2017), за цей час він став семиразовим чемпіоном України, 5 разів вигравав Кубок України, тричі Суперкубок України, а в 2009 році завоював Кубок УЄФА.

Крім Шахтаря і Карпат, Кучер виступав за харківський Арсенал, донецький Металург, вірменський Бананц, Металіст і турецький Кайсеріспор.

У складі збірної України захисник провів 57 матчів і забив 2 голи. Кучер був у складі національної команди на Євро-2012, а також зіграв один матч на Євро-2016.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ.