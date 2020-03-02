Барселона відмовилася від переходу екс-гравця Шахтаря

Джерело - Sport Arena.
Барселона відмовилася від ідеї з річним переходом на правах вільного агента вінгера Челсі Вілліана.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Керівництво Гранатових планувало оформити угоду і серйозно цікавилося послугами бразильця, проте в результаті Барселона не буде оформляти гравця через його віку.
У каталонському клубі вважають, що 31-річний Вілліан завадить прогресу Ансуї Фаті. Також в Барселоні вірять в можливе повернення нинішнього лідера ПСЖ Неймара.
Нагадаємо, що активність до Вілліана проявляє Атлетіко. Вілліан може покинути Челсі через розбіжності по новому контракту. Чинна угода бразильця з лондонським клубом закінчується в кінці нинішнього сезону.
У Лондоні готові запропонувати футболістові новий договір на два роки, але сам гравець наполягає на трирічній угоді.
У поточному сезоні 31-річний Вілліан провів 35 матчів за Челсі в усіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами і п'ятьма результативними передачами.