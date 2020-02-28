Екс-вінгер Шахтаря може продовжити кар'єру в Атлетіко

Команда і футболіст вже почали переговори

Вінгер лондонського Челсі Вілліан може продовжити кар'єру в мадридському Атлетіко.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Боси матрацників вже зв'язалися з агентом Вілліана, і висунули свої умови.

Варто зазначити, що контракт Вілліана з Челсі закінчується в кінці червня 2020 року. Сам бразилець не проти покинути синіх.

У поточному сезоні Вілліан провів за Челсі 34 матчі, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма гольовими передачами.

Раніше, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.