 Екс-вінгер Шахтаря може продовжити кар'єру в Атлетіко | Футбол | Champion.com.ua
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Екс-вінгер Шахтаря може продовжити кар'єру в Атлетіко

Сьогодні 15:39 447 0
Команда і футболіст вже почали переговори
Екс-вінгер Шахтаря може продовжити кар'єру в Атлетіко
#Вілліан, #Челсі

Джерело - iSport.ua.

Вінгер лондонського Челсі Вілліан може продовжити кар'єру в мадридському Атлетіко.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Боси матрацників вже зв'язалися з агентом Вілліана, і висунули свої умови.

Варто зазначити, що контракт Вілліана з Челсі закінчується в кінці червня 2020 року. Сам бразилець не проти покинути синіх.

У поточному сезоні Вілліан провів за Челсі 34 матчі, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма гольовими передачами.

Раніше, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.

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