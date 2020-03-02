У Марлоса хронічне пошкодження паху

Лідер гірників затягнув з проведенням операції

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлос страждає пубалгією - хронічним захворюванням паху.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Українець з бразильськими коріннями переніс операцію, щоб позбутися від больових відчуттів, коли інших варіантів уже не залишилося.

Передбачається, що футболіст затягнув з проведенням операції, тому біль залишилася.

У поточному сезоні півзахисник збірної України зіграв 24 матчі за Шахтар у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів.

Раніше, Луческу назвав найкращого гравця Шахтаря.

Нагадаємо, Луческу відмовився від роботи у Румунії.