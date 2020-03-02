У Марлоса хронічне пошкодження паху

Джерело - Sport Arena.
Півзахисник донецького Шахтаря Марлос страждає пубалгією - хронічним захворюванням паху.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Українець з бразильськими коріннями переніс операцію, щоб позбутися від больових відчуттів, коли інших варіантів уже не залишилося.
Передбачається, що футболіст затягнув з проведенням операції, тому біль залишилася.
У поточному сезоні півзахисник збірної України зіграв 24 матчі за Шахтар у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів.
Раніше, Луческу назвав найкращого гравця Шахтаря.
Нагадаємо, Луческу відмовився від роботи у Румунії.