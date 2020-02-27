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Луческу назвав найкращого гравця Шахтаря

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Мірча Луческу назвав особливого гравця Шахтаря
Луческу назвав найкращого гравця Шахтаря
#Луческу, #Шахтар

Джерело - espreso.tv.

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу вважає Генріха Мхітаряна найкращим футболістом, який грав під його керівництвом.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Мхітарян - найсильніший гравець, якого я коли-небудь тренував. Були Вілліан, Дуглас Коста, Фернандіньо, але Генріх особливий, він розумний, коли виходить на відкритий простір, ви його більше не зупините. Його ідеальна роль - атакувальний півзахисник. Він фінішер атак, йому потрібно відкритий простір", - розповів Луческу.

Нагадаємо, Луческу відмовився від роботи у Румунії.

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