Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу вважає Генріха Мхітаряна найкращим футболістом, який грав під його керівництвом.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Мхітарян - найсильніший гравець, якого я коли-небудь тренував. Були Вілліан, Дуглас Коста, Фернандіньо, але Генріх особливий, він розумний, коли виходить на відкритий простір, ви його більше не зупините. Його ідеальна роль - атакувальний півзахисник. Він фінішер атак, йому потрібно відкритий простір", - розповів Луческу.