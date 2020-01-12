Луческу відмовився від роботи у Румунії

Джерело - sport.ua.
Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу відповів відмовою на пропозицію керівництва Рапіду з Бухареста про отримання досвідченим фахівцем будь-якої офіційної посади в клубі.
Про це повідомляє Sporx.
74-річний Луческу надає неформальну допомогу головному тренеру команди Даніелу Панку, який за часів кар'єри гравця виступав під керівництвом Мірчі в Бешикташі.
Однак входити до тренерського штабу Панку або ж міняти його на посаді головного тренера Луческу відмовляється, вважаючи, що у 42-річного коуча і без нього хороші перспективи в роботі.
Раніше, Луческу пророкували у швейцарський Сьон, але він відмовився і від цієї роботи, хоча планує продовжити діяльність у футболі.
Нагадаємо, два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи.