Луческу відмовився від роботи у Румунії

Містер відхилив пропозицію Рапіду

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу відповів відмовою на пропозицію керівництва Рапіду з Бухареста про отримання досвідченим фахівцем будь-якої офіційної посади в клубі.

Про це повідомляє Sporx.

74-річний Луческу надає неформальну допомогу головному тренеру команди Даніелу Панку, який за часів кар'єри гравця виступав під керівництвом Мірчі в Бешикташі.

Однак входити до тренерського штабу Панку або ж міняти його на посаді головного тренера Луческу відмовляється, вважаючи, що у 42-річного коуча і без нього хороші перспективи в роботі.

Раніше, Луческу пророкували у швейцарський Сьон, але він відмовився і від цієї роботи, хоча планує продовжити діяльність у футболі.

Нагадаємо, два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи.