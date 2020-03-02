Челсі планує влітку придбати захисника Порту

Бразилець може дістатися лондонцям за дешевою ціною

Керівництво Челсі націлене у літнє трансферне вікно зміцнити позицію лівого фулбека, придбавши захисника Порту Алекса Теллеса.

Про це повідомляє Express.

На руку лондонцям зіграло те, що бразильський футболіст не хоче продовжувати контракт з португальським клубом.

Поточна угода гравця закінчується в 2021 році. У цьому сезоні у футболці Порту Теллес провів 32 матчі у всіх турнірах, забивши вісім голів.

Раніше, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.

Нагадаємо, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.