Ібрагімович і Доннарумма можуть покинути Мілан

Два лідери Мілана можуть залишити клуб

Футболісти Мілана Златан Ібрагімович і Джанлуїджі Доннарумма можуть покинути італійський клуб.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Це може статися в тому разі, якщо Мілан залишать технічний директор Паоло Мальдіні і директор червоно-чорних Звонімір Бобан. Нагадаємо, трансфер Ібрагімовича в Мілан в січні 2020 року багато в чому став можливий завдяки зусиллям Мальдіні, який переконав шведського форварда в перспективності даного рішення.

Крім того агентом Ібрагімовича є Міно Райола, раніше виступив з критикою фонду, який володіє Міланом. У зв'язку з цим клієнти Райолу зараз є кандидатами на перехід в іншу команду. Серед клієнтів Райолу числиться і голкіпер Мілана Доннарумма.

Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.