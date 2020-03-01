 Мальдіні може піти з Мілана через розбіжності з власниками | Футбол | Champion.com.ua
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Мальдіні і Бобан можуть піти з Мілана через розбіжності з власниками

Сьогодні 11:48 197 0
Хорвата та італійця не влаштувало те, що взимку вони не отримали додаткових коштів на зміцнення складу
Мальдіні і Бобан можуть піти з Мілана через розбіжності з власниками
#Мілан, #Мальдіні, #Бобан

Джерело - Чемпіон.

Керівник футбольного відділу Мілана Звонімір Бобан і технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні можуть покинути клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Хорвата та італійця не влаштувало те, що взимку вони не отримали додаткових коштів на зміцнення складу.

До того ж у них існують розбіжності з генеральним директором Іваном Газідісом по ряду питань, і положення останнього вважається більш стабільним.

Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.

Також, скаути Мілана стежили в Португалії за трьома гравцями Шахтаря.

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