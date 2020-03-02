Берарді потрапив до сфери інтересів Арсенала

Італієць може переїхати до Англії

Нападник Сассуоло Доменіко Берарді наступного літа може стати гравцем Арсенала.

Про це повідомляє Calciomercato.

В італійському футболісті лондонці бачать потенційну заміну П'єру-Емеріка Обамеянга, так як габонець може покинути клуб в міжсезоння.

У поточному сезоні Серії А Берарді провів 19 поєдинків, в яких він забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач.

Раніше, Арсенал переграв Евертон в 27 турі АПЛ.

Нагадаємо, Венгер запропонував скасувати правило виїзного голу в плей-оф єврокубків.