 Венгер запропонував скасувати правило виїзного голу в плей-оф єврокубків | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Сьогодні 12:20 992
Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE
Сьогодні 17:20 69
Підгрушна стала срібною призеркою чемпіонату Європи
Сьогодні 17:18 131
Підручний здобув бронзову медаль у суперспринті на чемпіонаті Європи
Сьогодні 16:45 474
Циганков потрапив у рейтинг найдорожчих футболістів Європи
Сьогодні 12:32 1099
Попов назвав суму призових за перемогу на чемпіонаті світу
Сьогодні 11:21 1436
Підручний: Ще жодного разу не біг суперспринт
Сьогодні 09:45 1347
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 09:39 1568
Резо Чохонелідзе: В Італії паніка через коронавірус, закрили навіть собор Дуомо
Сьогодні 09:16 479
Реал прийме Манчестер Сіті, Ліон зіграє з Ювентусом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:11 198
Блоги
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:20 989
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:58 382
62-річний американець простояв у планці понад 8 годин
62-річний американець простояв у планці понад 8 годин Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 446
Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA
Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA Андрій Твердохліб
Вчора 21:13 688 2
Берінчик викликав Ломаченка на бій
Берінчик викликав Ломаченка на бій Valeriy Ruchka
Вчора 15:20 4367
УПЛ повернулася: важкі перемоги Динамо та Шахтаря і дебют VAR
УПЛ повернулася: важкі перемоги Динамо та Шахтаря і дебют VAR Valeriy Ruchka
24.02.2020 23:00 329
Збірна України на чемпіонаті світу: провал чи успіх?
Збірна України на чемпіонаті світу: провал чи успіх? Valeriy Ruchka
24.02.2020 21:27 1242 4
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія Valeriy Ruchka
24.02.2020 20:07 1078
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
24.02.2020 13:22 2359 1
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону Андрій Твердохліб
24.02.2020 13:05 889
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:20 Пряма трансляція Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE 69
17:18 Біатлон Підгрушна стала срібною призеркою чемпіонату Європи 131
17:03 Футбол Манчестер Сіті може підписати захисника Корітіби 224
16:45 Біатлон Підручний здобув бронзову медаль у суперспринті на чемпіонаті Європи 474
16:40 Футбол Металург зіграв внічию з Авангардом у контрольному матчі 202
16:25 Футбол Прикарпаття перемогло Ниву у контрольному матчі 344
16:10 Футбол Президент Дніпра-1 назвав головне завдання на сезон 272
15:55 Футбол Венгер запропонував скасувати правило виїзного голу в плей-оф єврокубків 412
15:40 Теніс Переможниця Вімблдону несподівано завершила кар’єру 628 1
15:28 RunNews З Kyiv Ultramarathon 2020 можна буде потрапити на чемпіонат світу 298
15:28 Теніс Марченко пробився у третє коло турніру у Франції 284
15:13 Футбол Сільва: Манчестер Сіті хоче виграти Лігу чемпіонів 462
14:51 Біатлон П'ятеро українок кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи 694
14:36 Баскетбол Каррі повернеться на паркет у березні 321
14:20 Ковзанярський спорт У Кореї скасували чемпіонат світу через коронавірус 669
14:01 Футбол Манчестер Сіті оскаржив дискваліфікацію з Ліги чемпіонів 1274
13:49 Біатлон Підручний розкритикував трасу на чемпіонаті Європи у Білорусі 831
13:33 Футбол УАФ змінила арбітра VAR на матч Дніпро-1 – Динамо 714
13:20 Бокс Команда Ф'юрі готова заплатити Вайлдеру за відміну реваншу 1321
12:53 Біатлон Троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи 1067 1
12:47 Футбол Жиру: У Челсі практично немає шансів пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів 518
12:32 Футбол Циганков потрапив у рейтинг найдорожчих футболістів Європи 1099
12:20 Блог Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень 992
12:16 Бокс Гірн: Я зроблю все для того, щоб організувати бій Джошуа – Ф’юрі 912
11:54 Біатлон Лессер достроково завершив сезон 724

Венгер запропонував скасувати правило виїзного голу в плей-оф єврокубків

Сьогодні 15:55 412 0
Арсен Венгер прокоментував правило виїздного голу
Венгер запропонував скасувати правило виїзного голу в плей-оф єврокубків
#Венгер

Джерело - ua.tribuna.com.

Правило виїзного голу у плей-оф єврокубків є застарілим.

Про це розповів екс-тренер Арсенала Арсен Венгер.

"Вдома команди грають з думками "кожен пропущений гол - це наполовину виліт". Іноді мені здається, що гол, пропущений від гостьової команди - це величезна перешкода, коли проводиш перший матч вдома.

Адже це змушує атакувати і водночас робити так, щоб убезпечити свої ворота і не пропустити багато голів.

Я вже давно пропонував скасувати це правило, за винятком екстратаймів, оскільки значення голу на виїзді занадто велике в сучасному футболі.

Тепер це правило вже нічим не обґрунтовано. Воно було введено, коли телебачення ще не так було розвинене, поля були поганими ... Думаю, буде правильним покінчити з цим правилом, за винятком матчів, коли призначається додатковий час", - розповів Венгер.

Раніше, Венгер запропонував змінити правила фіксації офсайду.

Коментарі ()