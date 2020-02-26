Правило виїзного голу у плей-оф єврокубків є застарілим.

Про це розповів екс-тренер Арсенала Арсен Венгер.

"Вдома команди грають з думками "кожен пропущений гол - це наполовину виліт". Іноді мені здається, що гол, пропущений від гостьової команди - це величезна перешкода, коли проводиш перший матч вдома.

Адже це змушує атакувати і водночас робити так, щоб убезпечити свої ворота і не пропустити багато голів.

Я вже давно пропонував скасувати це правило, за винятком екстратаймів, оскільки значення голу на виїзді занадто велике в сучасному футболі.

Тепер це правило вже нічим не обґрунтовано. Воно було введено, коли телебачення ще не так було розвинене, поля були поганими ... Думаю, буде правильним покінчити з цим правилом, за винятком матчів, коли призначається додатковий час", - розповів Венгер.