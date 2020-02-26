Арсенал готовий продати Обамеянга у найближче трансферне вікно

Інтер і Барселона зацікавилися футболістом

Нападник Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг може покинути англійський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Лондонський клуб готовий продати футболіста влітку, так як гравець відмовляється підписувати новий контракт. Сам гравець хотів би виступати в Лізі чемпіонів, де, на його думку, Арсенал може не опинитися.

Якщо Обамеянг захоче залишитися, то зажадає таку ж зарплату, як у півзахисника команди Месута Озіла, - більш € 350 тис. на тиждень. Але Арсенал не збирається платити таку зарплату гравцеві, чия кар'єра незабаром буде вже на заході. У свою чергу Інтер і Барселона активно шукають форварда і зацікавлені в придбанні футболіста збірної Габону.

Раніше, Арсенал переграв Евертон в 27 турі АПЛ.

Нагадаємо, Венгер запропонував скасувати правило виїзного голу в плей-оф єврокубків.