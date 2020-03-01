Маліновський забив один з 7 голів Аталанти у ворота Лечче у 26 турі Серії А

Сапата оформив хет-трик, один гол забив Маліновський

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру італійської Серії А Лечче вдома приймало Аталанту.

У першому таймі матчу на два голи Аталанти відповів Лечче. А в другому таймі матчу забивала лише Аталанта - аж 5 раз.

Українець Руслан Маліновський вийшов на заміну на 69-ій хвилині і забив останній гол у зустрічі. Євген Шахов у складі Лечче також вийшов н заміну - на 63-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А.

26 тур, 1 березня

Лечче - Аталанта 2:7 (2:2)

Голи: 0:1 - 17 Донаті (авт), 0:2 - 22 Сапата, 1:2 - 29 Сапонара, 2:2 - 40 Донаті, 2:3 - 47 Ілічич, 2:4 - 54 Сапата, 2:5 - 62 Сапата, 2:6 - Муріель, 2:7 - Маліновський

Нагадаємо, матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус.