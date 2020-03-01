Ла-Ліга. Реал Мадрид - Барселона 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Реал Мадрид - Барселона Чемпіонат Іспаніі - Ла-ліга, 26-й тур 22:00. 1 березня, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Матч завершено! Реал здолав Барселону та вийшов на перше місце в Ла-лізі!

90' ГОООООЛ! Маріано подвоює перевагу. Втік на швидкості Маріано, відірвався від Юмтіті, змістився в штрафну і в падінні пробив над рукою Тер Штегена точно в ближній кут.

90' Остання заміна на сьогодні. Замість Каріма Бензема шанс проявити себе отримав Маріано Діас.

90' Зі штрафного подав Мессі на дальню штангу, але грамотно зіграв на виході Куртуа і забрав м'яч в руки.

90' Три хвилини компенсував суддя до основного часу.

90' Пробивав Рамос, але влучив у стінку капітан мадридців.

89' Проривався на швидкості по флангу Марсело, покотив на хід Васкесу, якого "скосив" Бускетс перед лінією штрафного. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні господарів.

88' Заміна в складі "вершкових". Замість Федеріко Вальверде на поле вийшов Лукас Васкес.

87' Відверто стрибнув Мессі двома ногами в підкат в ноги Каземіро. Заслужена жовта картка для аргентинця.

86' Обікрав суперника в чужій штрафній Вінісіус і вискочив один на один з голкіпером, але стрибнув в ноги супернику Тер Штеген і відвів загрозу.

85' Подав зі штрафного Мессі на ближню штангу, куди увірвався Піке і пробив головою, але м'яч полетів трохи вище поперечини.

84' Отримав по спині ліктем Фаті в боротьбі проти Модрича. Небезпечний штрафний буде в розпорядженні каталонців.

83' Ще одна заміна від Сетьєна. Замість Антуана Грізманна догравати поєдинок буде Ансу Фаті.

82' Ще одна заміна у складі каталонців. На полі з'явився Іван Ракітич. Змінив він Артура.

81' Віддавав в розріз з флангу Марсело на хід Вінісіусу, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч в межах поля.

80' Заміна відбулася в складі Реала. Замість Іско свій ігровий час отримав Лука Модрич.

78' Контролюють м'яч вершкові, не поспішають вони в атаку.

77' Увірвався в штрафну суперника Брайтвайт і прострілив уздовж воріт, але на виході Куртуа перехопив цей пас.

75' Міг виходити один на один з голкіпером Мессі, але вчасно повернувся в оборону Марсело і не дозволив пробити аргентинцеві.

74' Пробивав по воротах Мессі, але в гарному підкаті заблокував цей постріл Каземіро.

72' Буквально за хвилину до цього вискакував один на один з голкіпером Брайтвайт і пробив в дальній кут, але кінчиками пальців зміг змінити напрямок польоту м'яча Куртуа і не пустив снаряд у ворота. Спрацювала футбольна приказка: Не забиваєш ти - забивають тобі.

71' ГООООЛ! Реал виходить вперед! Грамотно уникнув офсайду Вінісіус на фланзі, змістився в штрафну і пробив з під захисника точно в ближній нижній кут, без шансів для Тер Штегена.

70' А ось і перша заміна в нашому поєдинку. Замість Артуро Відаля гру продовжить Мартін Брайтвайт.

69' Рамос після навісу Каземіро пробив у падінні боковими "ножицями", але вийшов з воріт Тер Штеген і врятував свою команду.

68' З лівого флангу покотив Марсело в центр штрафного, але м'яч влучив у ногу захиснику і полетів на кутовий.

67' Альба покотив низом з лівого флангу в штрафну, але тут спокійно виніс м'яч в центр поля Рамос.

66' Отримав м'яч в штрафній суперника Мессі після закидання від Відаля, але не зміг він один в один переграти Карвахаля.

65' Змістився з флангу в штрафну Вінісіус і покотив на Бензему, але той відверто завозився з м'ячем і подарував його захиснику.

64' Протягнув м'яч до штрафної суперника Карвахаль і подав на дальню штангу, де пробив з льоту Бензема, але в створ воріт не потрапив.

63' Вальверде з правого флангу покотив в центр під удар Кроосу, але той стрельнув другим дотиком вище поперечини.

61' Іско пробивав з-за меж штрафного головою. Відбив Тер Штеген, але м'яч від руки голкіпера все-одно полетів в сторону воріт, але на лінії його зупинив Піке.

60' Пробивав головою Варан з лінії воротарського після навісу зі штрафного, але м'яч полетів точно в руки Тер Штегену.

59' Тепер вже зважився на дальній удар Каземіро, але м'яч звалився з ноги і полетів на трибуни.

58' З кута поля навісив Іско в центр штрафного, де міг пробивати Каземіро, але програв він верхову боротьбу Відалю.

57' Підхопив м'яч на лінії штрафного Іско і по красивій траєкторії закрутив його точно в дальню дев'ятку, але в неймовірному стрибку Тер Штеген перевів на кутовий.

56' Перехопив м'яч в центрі поля Грізманн і утікав на ворота, але вчасно повернувся в оборону Варан і врятував свою команду в підкаті.

55' Отримав м'яч на лівій бровці Грізманн і тут же подав у штрафну, але тут спокійно виніс м'яч головою Варан подалі.

54' Увірвався з лівого флангу Вінісіус в штрафну і прострілив уздовж воріт, але тут Артур виніс м'яч за межі поля.

53' З правого флангу покотив в штрафну низом Семеду, але тут пробити по воротах Мессі не дозволив Рамос.

51' Довгим пасом закинув в штрафну суперника Каземіро на хід Вінісіус, але Тер Штеген виявився першим на м'ячі.

50' Отримав ззаду по ногах Мессі перед чужим штрафним від Каземіро. Штрафний удар буде в розпорядженні каталонців.

49' Пробивав головою Юмтіті з кута воротарського після подачі від Артура, але м'яч полетів набагато вище поперечини.

47' Протягнув м'яч до чужого штрафного Мессі і пробив низом, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не компенсував арбітр до першого тайму. Нульова нічия на Сантьяго Барнабеу, чекаємо на голи в другій половині гри.

44' Зі штрафного навісив Іско в район одинадцятиметрової позначки, але тут виграв верх Юмтіті і виніс м'яч головою подалі.

43' Тепер уже Вінісіус відірвався від Піке на швидкості і прострілив під удар Іско, але перехопив цей пас Юмтіті.

41' Втік по правому флангу Семеду і покотив в штрафну, куди увірвався Грізманн, але його удар накрив Варан.

40' Виконав вертикальний пас Артур в штрафну, куди увірвався Мессі і пробив в дальній кут, але Куртуа знову врятував свою команду.

39' Тепер уже в контратаку тікав Вінісіус і пробив з лінії штрафної, але м'яч полетів слабко і точно в руки Тер Штегену.

37' Змістився з флангу в штрафну Мессі і подав на дальню штангу, але тут спокійно головою вибив Варан.

36' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Грізманн і віддав вперед на Артура, який відірвався від опіки і вискочив один на один з голкіпером, але Курутуа вийшов переможцем з цієї дуелі.

35' Прискорився по правому флангу Семеду і прострілив у воротарський, але тут нікого з партнерів не виявилося.

34' У розріз віддав Артур в штрафну, куди вбігав Грізманн, але в останній момент м'яч у підкаті перехопив Варан.

33' З лівого флангу навісив у штрафну суперника Марсело, але тут в боротьбі з Піке уклав суперника на газон Бензема.

31' Тонким пасом п'ятою Відаль запустив в штрафну Грізманна, який продовжив на хід Мессі. Ліонель пробив в ближній кут, але точно в руки Куртуа.

30' М'яко закидав Артур в штрафну на хід Мессі, але той програв боротьбу за м'яч Рамосу і не зміг пробити.

29' Взяв ініціативу на себе Мессі, обіграв суперника, пройшов до чужого штрафного, але ось пробити йому не дозволив Рамос.

27' Підключився до атаки своєї команди по флангу Вальверде і прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів так і не зміг підставити ногу.

26' Зачепився за м'яч перед чужим штрафним Грізманн і покотив вперед на Мессі, але до того сфера не дійшла. Добре на перехопленні відіграв Варан.

25' Довго розігрували м'яч біля чужої штрафної каталонці, але пройти масовану оборону суперника не вдалося.

24' М'яко закинув Карвахаль на лінію штрафного, куди вбіг Вінісіус, але не зміг він обробити м'яч як слід і подарував його захисникам.

24' Тепер уже Альба з лівого флангу прострілював на одинадцятиметрову позначку, де пробив з льоту Грізманн, але вкрай неточно.

23' По флангу проривався Вінісіус і прострілив уздовж воріт, але тут пробити Бенземі не дозволив Піке.

21' Віддавав Семеду по флангу на хід Артуру, але той в боротьбі проти Крооса підштовхнув суперника в спину.

19' Влаштували невелику сутичку Карвахаль і Альба в центрі поля. Суддя не став розбиратися і показав обом по жовтій картці.

18' М'яко закинув Де Йонг в штрафну, куди на всіх парах вривався Грізманн, але пробити йому не дозволив Варан.

17' Відмінним розрізним пасом Іско запустив в штрафну суперника Вінісіуса, але той не зміг відірватися від Семеду і втратив м'яч.

16' Вінісіус увірвався в штрафну і покотив назад під удар Кроосу, але той стрельнув в дотик вище поперечини.

15' З флангу навісив Марсело в центр штрафного, де головою Іско скинув під удар Бенземі, але той не зрозумів партнера і не відгукнувся на цей пас.

14' Діагональним пасом Артур запустив по правій бровці Відаля, але того випередив Марсело і виніс м'яч в аут.

13' Накрутив суперника на фланзі Вінісіус і подав на дальню штангу, але тут не встиг підставити голову Бензема.

11' Отримав руками по потилиці Семеду від Вінісіуса. За зрив перспективної атаки отримав жовту картку бразилець.

10' З лінії штрафного майданчика навісив на дальню штангу Мессі, але тут трохи не встиг замкнути Відаль.

9' Альба з лівого флангу віддавав поперек на Грізманна, але тому пробити по воротах не дозволив Каземіро.

7' Виграв підбір на лінії штрафного Бензема і з льоту пробив по воротах, м'яч полетів вище поперечини.

6' З флангу закинув Марсело на хід Вінісіусу, але того випередив Семеду і виніс сферу за бокову лінію.

5' Проривався по флангу Карвахаль і прострілив у штрафну, але вийшов з воріт Тер Штеген і перехопив цей м'яч.

4' На перших хвилинах намагаються більше контролювати м'яч господарі. Правда м'яч тримається лише в центрі поля.

3' Розрізним пасом Артур виводив на ворота суперника Мессі, але того в останній момент від м'яча відтіснив корпусом Варан.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Читайте: Зідан: Реал буде в чемпіонській гонці, навіть якщо поступиться Барселоні

1 березня, у чемпіонаті Іспанії відбудеться знамените Ель Класико Реал - Барселона.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 21:45.