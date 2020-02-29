Головний тренер Реала Зінедін Зідан не боїться програти Барселоні у 26 турі Ла-Ліги.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Правда, у нас далеко не кращі результати, однак таке буває. Ми в курсі, що можемо змінити це, наша команда досить хороша, фанати підтримують клуб.

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Всі наші матчі важливі. У грі з Барсою ми боремося за три очки, проте це особливий поєдинок, ми зробимо все від нас залежне, щоб перемогти. Однак далі нас чекають ще 12 ігор. Тому Реал буде в чемпіонській гонці, навіть якщо поступиться Барселоні", - розповів Зідан.