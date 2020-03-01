Ла-Ліга. Реал Мадрид - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Реал Мадрид - Барселона Чемпіонат Іспаніі - Ла-ліга, 26-й тур 22:00. 1 березня, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

9' Альба з лівого флангу віддавав поперек на Грізманна, але тому пробити по воротах не дозволив Каземіро.

7' Виграв підбір на лінії штрафного Бензема і з льоту пробив по воротах, м'яч полетів вище поперечини.

6' З флангу закинув Марсело на хід Вінісіусу, але того випередив Семеду і виніс сферу за бокову лінію.

5' Проривався по флангу Карвахаль і прострілив у штрафну, але вийшов з воріт Тер Штеген і перехопив цей м'яч.

4' На перших хвилинах намагаються більше контролювати м'яч господарі. Правда м'яч тримається лише в центрі поля.

3' Розрізним пасом Артур виводив на ворота суперника Мессі, але того в останній момент від м'яча відтіснив корпусом Варан.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

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1 березня, у чемпіонаті Іспанії відбудеться знамените Ель Класико Реал - Барселона.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 21:45.