Колос – Карпати 2:1. Відео голів

Відео голів матчу Колос – Карпати

Джерело - Чемпіон.

Колос у 20 турі української Прем'єр-ліги обіграв Карпати.

11 хвилина. Відео голу Ільїна

42 хвилина. Відео голу Петрова

78 хвилина. Відео голу Козака

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур

29 лютого

Колос – Карпати 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Ільїн, 2:0 – 42 Петров, 2:1 – 78 Козак

Колос: Волинець, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Богданов (Задоя, 80), Оріховський, Смирний, Ільїн, Морозко (Вільхамссон, 68), Бондаренко (Кожушко, 80).

Запасні: Яшков, Максименко, Чорноморець, Лисенко.

Карпати: Кудрик, Т. Халл, Гіоргадзе, Слива (А. Козак, 46), Мартінс, Кльоц, Назарина, Г. Пасіч, Лях, Притула, Бойчук (Кіриленка, 74).

Запасні: Каніболоцький, Хахльов, Прийма, Тлумак, Матар.

Попередження: Ємець, 25, Смирний, 84 – Бойчук, 45, Гіоргадзе, 47, Г. Пасіч, 65, Притула, 77, Назарина, 90+3.

Раніше, Львів у меншості вирвав нічию в Олександрії.

Нагадаємо, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.