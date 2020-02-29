 Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ
Вчора 20:54 2111
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1
Сьогодні 17:43 188 1
Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз
Сьогодні 17:11 323
Вест Гем - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 16:59 258
Колос - Карпати: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE
Сьогодні 16:58 2305
Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 372
Магучіх перемогла на турнірі у Норвегії
Вчора 22:15 1452
Дніпро-1 – Динамо 3:1. Відео голів
Вчора 21:36 1926
Без Підручного та Прими: Україна оголосила склад на спринт чемпіонату Європи
Вчора 19:45 1178
Маркевич вказав на проблему Шахтаря
Вчора 16:13 2748
Блоги
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1 Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:43 183 1
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:57 803
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:49 232
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:20 405
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи Valeriy Ruchka
Вчора 11:56 2667
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов Valeriy Ruchka
27.02.2020 13:51 1314
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР Valeriy Ruchka
26.02.2020 20:19 3467
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії Valeriy Ruchka
26.02.2020 19:16 1002
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень Андрій Твердохліб
26.02.2020 12:20 3650
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників Valeriy Ruchka
26.02.2020 10:58 613
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:12 Футбол Моурінью назвав терміни повернення Кейна 22
18:11 Блог Фейл дня. Вест Гем забив у ворота Саутгемптона після грубої помилки голкіпера 34
17:58 Футбол Лаціо розібрався із Болоньєю та вийшов на перше місце у Серії А 126
17:45 Футбол Десна - Маріуполь 4:0. Відео голів 138
17:43 Блог Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1 188 1
17:29 Футбол Кадар: Це неправда, що я пішов на конфлікт із Михайличенком заради трансферу 435
17:11 Футбол Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз 323
17:10 Футбол Львів - Олександрія 1:1. Відео голів 336
16:59 Пряма трансляція Вест Гем - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE 258
16:58 Пряма трансляція Колос - Карпати: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE 2305
16:56 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті 121
16:40 Футбол Крістал Пелес обіграв Брайтон у 28 турі АПЛ 209
16:28 Футбол Десна розгромила Маріуполь у 20 турі УПЛ 558
16:15 Біатлон Меркушина потрапила на квіткову церемонію в спринті на чемпіонаті Європи 536
15:53 Футбол Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ 372
15:33 Футбол Ферстаппен: Жодна машина не може працювати ідеально на стадії передсезонних тестів 325
15:13 Хокей Білий Барс - Донбас 2:4. Огляд матчу 328
14:57 Блог Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова 813
14:56 Футбол Сон буде ізольованим на два тижні після повернення з Південної Кореї 396
14:49 Блог Гравці Динамо взяли участь у здачі крові 233
14:31 Бокс Лопес: Бій з Ломаченко закінчиться тільки за одним сценарієм - нокаутом 1731
14:12 Футбол Матч Ювентус - Інтер перенесений через коронавірус 444
14:00 Пряма трансляція Вотфорд - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE 224
13:46 Футбол Лучкевич та Гречишкін вийдуть в основі Олександрії в матчі з Львовом 432
13:45 Пряма трансляція Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE 401

Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ

Сьогодні 15:53 372 0
Львів'яни забили вирішальний гол у меншості
Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії в 20 турі УПЛ
#Львів, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 лютого, ФК Львів приймав Олександрію у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.

Гості досить швидко відкрили рахунок. Вже на 10-й хвилині Мишенко забив гол.

На 54-й хвилині львів'яни залишилися в меншості, проте змогли вирвати один заліковий пункт, забивши на 87-й хвилині.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур
29 лютого

Львів - Олександрія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Мишенко, 1:1 - 87 Альваро

Червоні картки: Татарков(54)

Жовті картки: Мишенко(14), Татарков(20), Татарков(54), Бопесу (64), Шендрик(70), Сабіно(90+2)

Львів: Сарнавский, Ренан, Татарков, Богунов, Борзенко, Приймак, Братков, Бопесу, Гончар, Сабіно, Алваро

Запас: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковеллі, Велвес

Олександрія: Білик, Мірошніченко, Запорожан, Лучкевич, Сітало, Шендрик, Гречишкін, Банада, Вантух, Мішенко, Дубра

Запас: Паньків, Гордієнко, Стецьков, Протасов, Трет'яков, Бухал, Грицук

Коментарі ()