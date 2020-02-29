Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 лютого, ФК Львів приймав Олександрію у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.
Гості досить швидко відкрили рахунок. Вже на 10-й хвилині Мишенко забив гол.
На 54-й хвилині львів'яни залишилися в меншості, проте змогли вирвати один заліковий пункт, забивши на 87-й хвилині.
Львів - Олександрія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Мишенко, 1:1 - 87 Альваро
Червоні картки: Татарков(54)
Жовті картки: Мишенко(14), Татарков(20), Татарков(54), Бопесу (64), Шендрик(70), Сабіно(90+2)
Львів: Сарнавский, Ренан, Татарков, Богунов, Борзенко, Приймак, Братков, Бопесу, Гончар, Сабіно, Алваро
Запас: Пеньков, Люлька, Клименчук, Шина, Жонатан, Яковеллі, Велвес
Олександрія: Білик, Мірошніченко, Запорожан, Лучкевич, Сітало, Шендрик, Гречишкін, Банада, Вантух, Мішенко, Дубра
Запас: Паньків, Гордієнко, Стецьков, Протасов, Трет'яков, Бухал, Грицук