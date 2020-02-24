Півзахисник Реала та збірної Бельгії Еден Азар через травму пропустить щонайменше три місяці.

Про це розповів головний тренер національної команди Бельгії Роберто Мартінес.

"Ми прекрасно спілкуємося з медичним відділом "Реала" і турбуємося за Едена. Шкода, що це сталося перед важливою грою з Манчестер Сіті.

Нам дуже сумно, тому що через цю травму Азар вибув як мінімум на три місяці, а такий гравець завжди повинен бути на полі", - розповів Мартінес.