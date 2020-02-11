Джерело - ua.tribuna.com.
Вінгер Барселони Усман Дембеле більше не зіграє в цьому сезоні.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
У гравця був діагностований розрив проксимального сухожилля біцепса правого стегна. Дембеле сьогодні був прооперований в Фінляндії.
Французький футболіст пропустить близько 6 місяців.
У цьому сезоні Дембеле провів 5 матчів в Ла Лізі і відзначився одним забитим голом.
Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.
Раніше, Реал розібрався з Атлетіко.