Динамо наприкінці матчу із Дніпро-1 не вистачило сил та концентрації.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Мені немає чого коментувати. Важко грати з шостої хвилини вдесятьох. Звичайно, навантаження, яке лягло на оборону, позначилося, і наприкінці матчу ми припустилися помилок, які призвели до пропущених м'ячів. Вітаю Дніпро-1 з перемогою. Навіть у меншості ми все одно грали на перемогу, намагалися досягти результату, створювали моменти, але, на жаль, реалізація підвела.