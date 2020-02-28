Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо наприкінці матчу із Дніпро-1 не вистачило сил та концентрації.
Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.
"Мені немає чого коментувати. Важко грати з шостої хвилини вдесятьох. Звичайно, навантаження, яке лягло на оборону, позначилося, і наприкінці матчу ми припустилися помилок, які призвели до пропущених м'ячів. Вітаю Дніпро-1 з перемогою. Навіть у меншості ми все одно грали на перемогу, намагалися досягти результату, створювали моменти, але, на жаль, реалізація підвела.
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Повторюся, наприкінці матчу нам не вистачило сил та концентрації. Бажання перемогти перевершило все інше, і ми припустилися помилок", - розповів Михайличенко.
Нагадаємо, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.