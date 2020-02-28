Головний арбітр матчу Катерина Монзуль була надто суворою у вилученнях Буяльського та Польового у грі Дніпро-1 – Динамо.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко у Twitter.

"Буяльського вилучили з допомогою VAR, бо він в інтерв‘ю сказав, що проти VAR? На мій погляд, надто суворе рішення арбітрів. Аргументують ризиком завдання серйозної травми. Але всі ми бачили в УПЛ і більш грубу гру, яку максимум жовтою.

А тепер Польовому червона. Монзуль принаймні послідовна. Але з такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5х5. Адже уповільнено багато зіткнень виглядають і сприймаються значно жахливіше, ніж є насправді", - розповів Вацко.