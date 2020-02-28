 Вацко: З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5х5 | Футбол | Champion.com.ua
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Вацко: З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5х5

Сьогодні 21:54 435 1
Віктор Вацко прокоментував трактування правил в УПЛ
Вацко: З такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5х5
#Вацко, #Динамо, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Головний арбітр матчу Катерина Монзуль була надто суворою у вилученнях Буяльського та Польового у грі Дніпро-1 – Динамо.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко у Twitter.

"Буяльського вилучили з допомогою VAR, бо він в інтерв‘ю сказав, що проти VAR? На мій погляд, надто суворе рішення арбітрів. Аргументують ризиком завдання серйозної травми. Але всі ми бачили в УПЛ і більш грубу гру, яку максимум жовтою.

А тепер Польовому червона. Монзуль принаймні послідовна. Але з такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5х5. Адже уповільнено багато зіткнень виглядають і сприймаються значно жахливіше, ніж є насправді", - розповів Вацко.

Нагадаємо, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.

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