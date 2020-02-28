Гвардіола: Хочу, щоб Зінченко грав

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вказав, чому він залишив цілий ряд ключевих гравців на лаві запасних у грі 1/8 Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Всі троє (Серхіо Агуеро, Рахім Стерлінг і Давид Сільва, - прим.) Поводилися в роздягальні досить добре. Я гордий тим, як вони відреагували, адже я знаю, що вони хотіли зіграти. Серхіо - фантастичний. Він легенда Ман Сіті, я не зможу ніколи висловити повною мірою подяку йому.

Також хочу висловити подяку Давиду Сільви, Джону Стоунз, Алексу Зінченко і Еріку Гарсії. Мені б хотілося, щоб вони грали", - розповів Гвардіола.