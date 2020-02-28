Назвали найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Кевін де Брейне переміг у голосуванні за найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Найкращим гравцем тижня став хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне.

Про це повідомляє офіційний сайт Ліги чемпіонів.

Бельгієць у голосуванні випередив нападника Баварії Сержа Гнабрі, півзахисника Барселони Серхіо Бускетса та його колеги за амплуа з Ліона – Хуссема Ауара.

Саме де Брейне став головним героєм Манчестер Сіті у першому матчі проти Реала. Він відзначився голом та асистом на Жезуса, які стали вирішальними у вольовій перемозі над мадридцями (2:1).

Нагадаємо, Реал програв Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.