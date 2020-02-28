Кадар через коронавірус буде тренуватися в Європі до старту чемпіонату Китаю

Угорець у китайському клубі буде до 2023 року

Угорець Тамаш Кадар підписав з китайським клубом Шаньдун Лунен контракт до кінця 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Кадар замінить бразильського захисника Жила, який покинув Китай через сімейні обставини, і стане четвертим дозволеним легіонером. Кадар виступатиме у чемпіонаті Китаю під 4 номером.

Гравець поки залишиться в Європі, оскільки всі найближчі поєдинки національного чемпіонату скасовані через епідемію коронавірусу, і він відновиться не раніше квітня.

Нагадаємо, Кадара виключили із заявки Динамо.