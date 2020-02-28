Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Матчі відбудуться 12 та 19 березня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

На цій стадії не було сіяних і несіяних команд. За результатами сліпого жеребкування маємо такі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

Істанбул ББ - Копенгаген

Олімпіакос - Вулвергемптон

Рейнджерс - Баєр

Вольфсбург - Шахтар

Інтер - Хетафе

Севілья - Рома

Айнтрахт/Зальцбург - Базель

ЛАСК - Манчестер Юнайтед

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.

Раніше, німецькі клуби встановили нове досягнення в єврокубках.

Нагадаємо, Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшов Бенфіку.