 Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився суперник Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 14:19 743 0
Матчі відбудуться 12 та 19 березня
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
#Баєр, #Рома, #ЛЄ, #ЛАСК, #МЮ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. 

На цій стадії не було сіяних і несіяних команд. За результатами сліпого жеребкування маємо такі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

Істанбул ББ - Копенгаген

Олімпіакос - Вулвергемптон

Рейнджерс - Баєр

Вольфсбург - Шахтар

Інтер - Хетафе

Севілья - Рома

Айнтрахт/Зальцбург - Базель

ЛАСК - Манчестер Юнайтед

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.

Раніше, німецькі клуби встановили нове досягнення в єврокубках.

Нагадаємо, Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшов Бенфіку.

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