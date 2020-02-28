Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
На цій стадії не було сіяних і несіяних команд. За результатами сліпого жеребкування маємо такі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:
Істанбул ББ - Копенгаген
Олімпіакос - Вулвергемптон
Рейнджерс - Баєр
Вольфсбург - Шахтар
Інтер - Хетафе
Севілья - Рома
Айнтрахт/Зальцбург - Базель
ЛАСК - Манчестер Юнайтед
Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.
Раніше, німецькі клуби встановили нове досягнення в єврокубках.
Нагадаємо, Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшов Бенфіку.