Німецькі клуби встановили нове досягнення в єврокубках

Клуби виграли всі вісім матчів плей-оф єврокубків

Німецькі клуби встановили історичний рекорд за кількістю перемог в стартових матчах весняної частини єврокубків.

Про це повідомляє Орtа.

Нині команди з Німеччини виграли всі вісім матчів плей-оф у рамках Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Відзначимо, що Баєр і Вольфсбург виграли обидві зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту і Мальме відповідно. Також не забуваємо, що свій перший матч на даному етапі виграв Айнтрахт, здолавши Ред Булл Зальцбург. Друга зустріч була перенесена через шторм на сьогодні.

Таким чином, ці команди підтримали почин Баварії, Боруссії Д і Лейпцига, які перемогли в перших матчах в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.