Коваленко пропустив матч з Бенфікою через травму

Півзахисник донецького клубу травмувався за добу до зустрічі

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко пропустив матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (3:3) через пошкодження задньої поверхні стегна.

Про це повідомляє zbirna.com.

Повідомляється, що за добу до зустрічі 24-річний хавбек тренувався, але в повну силу працювати не міг, тому тренери вирішили не ризикувати. У заявку на гру хавбек так і не потрапив. Ступінь пошкодження Коваленка буде визначена вже після повернення команди до Києва, де футболіст пройде МРТ.

Додамо, що участь Коваленка в поєдинку 20-го туру УПЛ з Ворсклою поки під великим питанням.

Нагадаємо, скаути Мілана стежили у Португалії за трьома гравцями Шахтаря.